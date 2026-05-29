"Siempre ha ido fuerte y está de vuelta": Bezzecchi, con pies de plomo ante el regreso de Márquez

El piloto italiano se ha mostrado cauto ante la presencia de Marc Márquez en Mugello, ya que es una pista en la que "siempre ha sido muy fuerte" y "nunca hay que descartar al campeón vigente".

El regreso de Marc Márquez no es una buena noticia para sus rivales. El vigente campeón tiene el objetivo de rendir al máximo nivel y llevarse la victoria en Mugello, por lo que el resto de pilotos no oculta su temor.

Tras haber recibido el "apto" de los servicios médicos, Márquez podrá disputar el GP de Italia a pesar de sus recientes lesiones, un hecho por el que desde Aprilia se muestran cautos. "Si ha vuelto, significa que está listo. Marc es muy inteligente y sabe lo que tiene que hacer", ha asegurado Marco Bezzecchi, en declaraciones recogidas por 'Motosan'.

El actual líder del Mundial no quiere confiarse y sabe a la perfección de lo que es capaz de hacer el piloto español. "Es una pista donde Marc siempre ha sido muy fuerte y está de vuelta, así que seguramente será rápido. Será duro, pero intentaremos meternos entre ellos", añade el piloto italiano.

Su posición de vigente campeón y eneacampeón del mundo le brinda cierto respeto ante el resto de pilotos, por lo que ninguno de ellos ve a Márquez como un rival sencillo de sobrepasar, incluso tras sus lesiones. "Además, creo que nunca hay que descartar al campeón vigente. Sin duda, él también estará entre los primeros", concluye Bezzecchi.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido