Fernández Díaz lo niega todo "en absoluto": de los mensajes a su número dos a las órdenes para seguir a Bárcenas

Los detalles El que fuera ministro del Interior con Rajoy ha negado todo lo que tiene que ver con esa presunta operación parapolicial que Marcelo, ese ángel de la guarda que dice tener y que le ayuda a aparcar, quizá sí vio.

Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, ha negado rotundamente en el juicio del caso Kitchen su implicación en la presunta operación parapolicial contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas. Durante su declaración como acusado, Fernández Díaz insistió en que desconocía cualquier detalle sobre el asunto hasta que lo leyó en la prensa, asegurando que no había oído nada "ni por arriba, ni por abajo". Aunque mencionó a Marcelo, su supuesto "ángel de la guarda", como alguien que quizás supiera más, reiteró no haber dado órdenes ni tener información sobre el seguimiento a Bárcenas. Además, negó haber enviado mensajes relacionados con el clonado de dispositivos electrónicos del extesorero.

"En absoluto". Ha sido la respuesta más repetida de Jorge Fernández Díaz en el juicio de Kitchen. La respuesta que más veces ha dado el que fuera ministro del Interior en la época del Gobierno de Mariano Rajoy ante esa presunta operación parapolicial contra Luis Bárcenas, extesorero del PP, negando haberse entrometido en este asunto o que supiera algo acerca de confidente alguno.

En su declaración, en calidad de acusado, ha recalcado que no supo nada de todo eso hasta que lo vio por la prensa. Ha expuesto que, hasta ese momento, no había oído hablar "de nadie, ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha ni por la izquierda".

Porque lo ha negado todo. Sin embargo, hay alguien que le acompaña siempre que pudo ver algo más. Se trata de Marcelo. De quien dijo que era su ángel de la guarda. El que le ayudaba a aparcar. Quizá él sí viese algo antes que el ministro de la trama Kitchen. Quizá él sí sabe algo acerca de esa presunta operación parapolicial de la que le ministro no tenía constancia.

De algo que tenía como objetivo conseguir los documentos que Bárcenas tenía sobre el PP y que podrían perjudicar al partido. Una información comprometedora que igual Marcelo sabía que el extesorero tenía... pero Fernández Díaz no.

Nada sabe, ninguna información tiene y ni una sola orden dio, ha dicho en el juicio, sobre esa presunta operación o seguimiento a Bárcenas cuando estaba en la cárcel. "En absoluto. En absoluto", ha respondido.

Niega, además, haber mandado los mensajes que le han mostrado diciendo que no tendría lógica haberlo hecho. Porque Fernández Díaz no reconoce lo que supuestamente le habría enviado a su número dos informándole del clonado de los dispositivos electrónicos de Bárcenas.

En ese sentido, ha afirmado que nadie del PP le mostró preocupación por lo que Bárcenas pudiera tener.

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