"A ver si los dos podemos ayudarnos mutuamente": Marc Márquez espera que Ducati colabore en Jerez

El vigente campeón del mundo ha resaltado que su rendimiento ya no depende de su lesión en el hombro, por lo que ya puede "competir al máximo", independientemente de su físico.

Marc Márquez ya está listo para iniciar lo que puede ser una remontada. Con el regreso de MotoGP, tras el parón de abril, el vigente campeón busca en el GP de España recortar distancias con las Aprilia y recuperar su mejor nivel.

Pese a que se ha especulado sobre el hombro de Márquez como la causa de su debacle, el propio piloto ha reiterado que su estado de forma no se debe a su lesión. "Físicamente creo que he llegado a un nivel aceptable como para que ya no se hable más del físico, sino del rendimiento en pista", declaró el ilerdense en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Marc se ha mostrado muy ansioso de disputar la carrera de este fin de semana en Jerez con el fin de "competir al máximo". "Hemos tenido tres semanas en casa completas, y eso creo que me ha venido bien para intentar dar otro pasito más. Puedo decir que estoy a un óptimo nivel para competir al máximo", añadió el piloto español.

Más allá de su lesión y el parón, el eneacampeón del mundo ha reiterado que a partir de ahora el rendimiento en pista será lo que determine sus resultados, dejando entrever que espera más de Ducati.

"Esto es como siempre: el piloto espera un as de la manga de los ingenieros, y los ingenieros esperan un as de la manga del piloto. Entonces, a ver si los dos podemos ayudarnos mutuamente", concluyó Márquez.