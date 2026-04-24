Las no negociaciones en Islamabad siguen en el aire mientras EEUU se prepara para nuevos ataques

Un hombre viaja en triciclo, pasando junto a terminales de autobuses cerradas, ​​tras la suspensión del transporte y el cierre de mercados por motivos de seguridad en Islamabad

¿Por qué es importante? A esta hora, la esperada reunión en Islamabad entre Estados Unidos e Irán ni se ha producido, ni se espera. De hecho, el Pentágono está preparando planes para atacar las defensas iraníes en el estrecho de Ormuz si fracasa el alto el fuego, segun la CNN.

Pakistán aguarda nuevas conversaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar finalizar la guerra, aunque estas parecen inciertas. Las tropas estadounidenses se preparan para posibles ataques si la situación se complica. No hay señales de que ambas partes se reúnan en Islamabad, donde la seguridad es estricta y las vías de acceso están cerradas. Un funcionario pakistaní afirmó que las conversaciones "podrían celebrarse cualquier día" y están listos para recibir a altos cargos, incluyendo a Donald Trump. La ciudad ya fue cerrada para conversaciones previas que no lograron acuerdo.

Pakistán está a la espera de que se produzcan nuevas conversaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar poner fin a la guerra. No obstante, esas conversaciones parecen estar en el aire, en un momento en el que las tropas estadounidenses se están moviendo para realizar nuevos ataques en caso de que la situación se tense de nuevo.

En estos momentos, no hay indicios de que ambas partes vayan a reunirse en Islamabad, que mantiene activas sus medidas de seguridad. Las principales vías de acceso a Islamabad están cerradas y un estricto cordón de seguridad rodea el centro administrativo, la llamada 'Zona Roja'. En la adyacente 'Zona Azul', los cafés se han quedado sin fruta, los mercados están desiertos y, sin servicio en las terminales de autobuses, los viajeros de fin de semana tienen dificultades para llegar a casa.

Un funcionario pakistaní comenta a la agencia Reuters que las conversaciones "podrían celebrarse cualquier día" y que están preparados para recibir a cualquier alto cargo que allí se presente, incluyendo a Donald Trump.

Islamabad ya se vio cerrada para las primeras conversaciones entre las delegaciones de Estados Unidos e Irán el 11 de abril, las cuales concluyeron sin acuerdo. La ciudad reabrió brevemente, para luego volver a ser confinada mientras Pakistán espera ser sede de una segunda ronda que aún no se ha concretado.

El presidente de EEUU se negó a poner un plazo para el fin de la guerra de Irán y señaló que la lentitud de las negociaciones se debe a que "no saben con quién tratar" en el liderazgo iraní. Trump volvió a insistir, como ya había declarado previamente en Truth Social, que no siente ninguna presión para poner fin a la guerra, a pesar de que había puesto un plazo inicial de entre cuatro y seis semanas, algo que ya se superó.

Trump parece descartar el plazo de "36 a 72 horas" que dio el miércoles para que se produjera el encuentro. De forma paralela, EE.UU anunció la llegada de un nuevo portaaviones nuclear, el USS George H.W Bush, a Oriente Medio, el tercero que ya está apostado en la región. Según informa CNN, el Ejército de EEUU está elaborando planes para atacar las defensas iraníes en el estrecho de Ormuz si fracasa el alto el fuego.

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