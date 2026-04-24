Un tenista denuncia comentarios racistas durante el Mutua Madrid Open

Un tenista denuncia comentarios racistas en redes sociales durante el Mutua Madrid Open

Marco Trungelliti, número 77 del ranking ATP, ha denunciado en su cuenta de Instagram el episodio de racismo que experimentó este jueves en su partido contra Dani Mérida por parte de los asistentes.

El Mutua Madrid Open se ha visto involucrado en una acusación de racismo por parte de un tenista. En concreto, Marco Trungelliti, número 77 del ranking ATP, ha denunciado en su cuenta de Instagram una situación lamentable que experimentó este jueves durante su partido contra Dani Mérida (4-6, 6-1, 6-7).

El tenista argentino ha expresado su indignación en una publicación debido a los comentarios racistas que recibió por parte de los aficionados presentes en la pista tres del Masters 1000 de Madrid, después de que este se encarase con ellos.

"Para terminar con el tema de anoche: ¿Fue un bochorno? Sí. ¿Hubo racismo? Sí. ¿Faltas de respeto desde el primer momento? Sí. ¿Se hizo algo al respecto durante el encuentro? No mucho. ¿Me importa? No", escribió Trungelliti.

Durante el desarrollo del encuentro de primera ronda, el ambiente de la pista se caldeó tras la remontada del español y el público se lo hizo notar a Marco.

Sin embargo, según denuncia él, algunos asistentes le profirieron comentarios racistas, por lo que amagó con abandonar el partido y se encaró con ellos.

Finalmente, el duelo entre Mérida y Trungelliti concluyó con la victoria del español en el tie break, aunque se vio empañado por la acusación del tenista argentino y la imagen que dejó el público.