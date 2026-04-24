Bagnaia afirma que no estaba "en el mismo barco" que Marc Márquez en 2025

El compañero del ilerdense ha explicado que este año sus comentarios sobre la GP26 sí coinciden con los de los hermanos Márquez a diferencia de en la pasada temporada.

Pecco Bagnaia, noveno en el Mundial de MotoGP con 25 puntos, se explayó analizando los problemas que está teniendo Ducati en este inicio de temporada a su llegada a Jerez.

En primer lugar, el italiano apuntó a la falla principal que ve en la GP26: "Lo que queda claro a partir de los datos es que la moto se comporta de forma inesperada. La pérdida de agarre en el tren trasero es bastante grande durante la carrera del domingo".

"Está claro que el ADN de la moto de los dos últimos años no es el ideal para mí, pero en este 2026 puedo intentar adaptarme un poco mejor", añadió en declaraciones que publica 'Motorsport'.

Eso sí, a diferencia de lo que ocurrió en 2025, Bagnaia sí ve que los problemas que está sufriendo también los padecen Marc y Álex Márquez, que el año pasado volaron con la GP25.

"El año pasado me costaba bastante, y él (Marc) estaba en racha. Así que él estaba muy contento con la moto", arrancó.

"Este año no parece que sea así, por lo que nuestros comentarios son más similares, también a los de Alex Márquez, que el año pasado estuvo muy fuerte y este año lo está pasando bastante mal. Así que ahora mismo estamos más o menos todos en el mismo barco. Por eso estamos trabajando juntos para mejorar", zanjó el piloto italiano.