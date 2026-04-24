El gran gesto de Rafa Nadal con una promesa del tenis español: "Si te está observando..."

Martín Landaluce ha entrado recientemente en el top-100 del ranking ATP en lo que supone uno de sus mayores logros. El madrileño ha hablado sobre la implicación de Rafa a la hora de ayudarles a mejorar.

Martín Landaluce es una de las grandes promesas del tenis español. Hace unos días, con solo 20 años, entró en el top-100 del ranking ATP después de un comienzo de año en el que ha estado presente en torneos importantes firmando buenos resultados.

El más destacado, en el Masters 1.000 de Miami donde Landaluce consiguió llegar a cuartos de final. El madrileño cayó ante Lehecka aunque dejando su mejor versión mostrada hasta el momento.

En el Mutua Madrid Open, Martín no ha podido repetir un resultado similar. Adam Walton fue su verdugo en primera ronda y terminó con su participación en el torneo de la capital antes de lo previsto tras un contundente 6-2 y 6-3.

"Tenemos que ver el partido otra vez para ver qué cosas han pasado, qué cosas han faltado. Las sensaciones son bastante malas, me hacía mucha ilusión jugar aquí, pero el nivel ha sido bajo. Otro año más que he disfrutado de los primeros días pero que luego el partido no ha salido como yo quería. El partido ha sido bastante malo, pero al menos he disfrutado la parte del público, la gente ha estado impresionante", aseguró Landaluce en rueda de prensa.

A pesar de esta dura eliminación, Landaluce sigue siendo un tenista muy a tener en cuenta. El madrileño ha revelado un encuentro con Rafa Nadal en el que el manacorí tuvo un gran gesto con él de cara a ayudarle a mejorar en un futuro.

"Si (Rafa) te está observando y ve algo que puedes mejorar, te lo dirá. Me dijo que siguiera adelante, que esto es solo el principio, como dice mi padre", confiesa Martín en declaraciones para el medio 'Independent'.