Sánchez acusa al PP de "amparar" a Rajoy y de no asumir responsabilidades por la Kitchen

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la cumbre de líderes europeos en Chipre

El contexto Rajoy negó este jueves en el juicio por el 'caso Kitchen' que existiera una "operación política" contra el extesorero del PP y desmintió su acusación de que triturara la última hoja de la contabilidad B del partido. Sánchez ha pedido hoy al PP que asuma su responsabilidad y que no de amparo al expresidente,

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al PP de Alberto Núñez Feijóo de respaldar al exjefe del Ejecutivo Mariano Rajoy y no asumir responsabilidades en la 'Operación Kitchen', un presunto operativo parapolicial contra Luis Bárcenas durante la investigación de la caja B del partido. En una reunión de líderes de la UE, Sánchez destacó que esta operación buscó obstruir la justicia y destruir pruebas de corrupción y financiación irregular del PP. Comparó la actitud del PP con la del PSOE, afirmando que su partido siempre ha colaborado con la justicia en casos de corrupción. Sánchez criticó al PP por no reprochar ni desmarcarse de la 'Operación Kitchen'.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este viernes al PP de Alberto Núñez Feijóo de "amparar y respaldar" al exjefe del Ejecutivo Mariano Rajoy y no asumir responsabilidades por la 'Operación Kitchen', el presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior contra Luis Bárcenas en plena investigación a la caja B del partido.

En declaraciones a los medios a su llegada a la reunión informal de líderes de la Unión Europea en Nicosia (Chipre), Sánchez se ha referido a la declaración como testigo de Rajoy por 'Kitchen' y las últimas revelaciones del extesorero del PP, subrayando que esta operación fue "un intento de obstrucción de la acción de la justicia y de la policía" para "investigar y enjuiciar esa corrupción y la financiación irregular del PP".

"Estamos hablando de corrupción, de financiación irregular, de obstrucción a la justicia y también de un intento de destrucción de pruebas que pudieran incriminar a esas direcciones", ha resumido Sánchez, a la vez que ha asegurado que todo eso "desapareció" con la llega de su gobierno en 2018 a través de una moción de censura.

Así, ha comparado la reacción del PP con la del PSOE en los casos de corrupción que les afecta, como el 'caso Koldo' que salpica a los exdirigentes socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán. A su juicio, "siempre" han colaborado y cooperado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la justicia, respondiendo "con la máxima contundencia y máxima proporcionalidad a las graves acusaciones sobre antiguos responsables del PSOE . "Y eso es lo que me gustaría que hiciera también el Partido Popular", ha reivindicado.

Sánchez ha criticado que el PP solo "reprocha lo que hace otro partido" y le ha pedido que asuma responsabilidades. "No hemos visto al Partido Popular reprochar ni tampoco desmarcarse de esta 'Operación Kitchen'. Al contrario, amparar y respaldar, en este caso, a Mariano Rajoy", ha señalado.

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