Begoña Gómez envía a Peinado un informe que dice que el 75% de los cátedras codirigidas en la Complutense incluyen personal externo

Los detalles El informe, al que ha tenido acceso laSexta, ha analizado 209 cursos, la mayoría correspondiente a másteres de formación permanente (109), que representan aproximadamente el 37,3% del total, y que en la mayor parte de los casos cuentan con un sistema de codirección. Únicamente 13 de los 109 másteres analizados están dirigidos por una sola persona.

La defensa de Begoña Gómez ha presentado un informe en el caso que investiga el juez Juan Carlos Peinado, revelando que el 75% de las cátedras extraordinarias codirigidas en la Universidad Complutense incluyen a profesionales externos. El análisis abarca 209 cursos, principalmente másteres de formación permanente, de los cuales solo 13 están dirigidos por una sola persona, mientras que 96 cuentan con codirección. De estos, 72 involucran a personal externo. El informe defiende que la participación externa es coherente con la normativa y resalta el carácter altruista de estas cátedras, que no buscan mejorar carreras profesionales, sino aportar experiencia a la sociedad.

La defensa de Begoña Gómez ha presentado un informe pericial en la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado en el que se determina que el 75% de las cátedras extraordinarias codirigidas por más de una persona en la Universidad Complutense de Madrid han contado con la participación de profesionales externos.

El informe, al que ha tenido acceso laSexta, ha analizado 209 cursos, la mayoría correspondiente a másteres de formación permanente (109), que representan aproximadamente el 37,3% del total, y que en la mayor parte de los casos cuentan con un sistema de codirección.

La defensa de la mujer del presidente del Gobierno insiste en que únicamente 13 de los 109 másteres analizados están dirigidos por una sola persona, mientras que 96 (esto es, el 88%) cuentan con dos directores o codirectores.

De estos 96 programas codirigidos, 72 (es decir, el 75%) cuentan con la participación de una persona externa a la Universidad Complutense, lo que resulta plenamente coherente con la naturaleza de estas enseñanzas y con la normativa que las regula, como sería el caso de Begoña Gómez con la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigía.

La pericia añade que, a diferencia de lo que ocurre en el caso de las cátedras extraordinarias -donde la dirección puede recaer en una persona externa siempre que exista una codirección universitaria- en los títulos propios o enseñanzas de formación permanente la dirección corresponde normalmente a un profesor de la Universidad, mientras que la participación de profesionales externos se articula habitualmente a través de la codirección o de la docencia especializada.

En el informe, la defensa de Begoña Gómez compara su labor con Inditex. "Las cátedras de esta naturaleza nunca se constituyen como un cauce para la mejora de la carrera profesional de quienes intervienen en ella", recoge el informe.

Así, considera que "no tendría ningún sentido pensar que una cátedra de esta naturaleza como, por ejemplo, la cátedra Inditex de la Universidad de A Coruña, se ha constituido para favorecer la carrera profesional del presidente de esa sociedad o que una de las Cátedras extraordinarias de la Universidad Complutense financiada por la ONCE se crease para fortalecer el currículum profesional del Presidente de esa organización".

Además, defiende la labor "altruista" de Begoña Gómez. "Se trata de una actividad sustancialmente altruista (pues su objetivo es aportar a la sociedad la experiencia de personas que ya son profesionales reconocidos en su sector) que, como mucho, les permite el encuentro y la actualización de conocimientos". Esto, dice, "explica por qué la dirección de estas Aulas y Cátedras no está normalmente retribuida y por qué a las personas que intervienen como docentes se les abona una cantidad compensatoria muy reducida por su tiempo y dedicación".