GP de España en Jerez de MotoGP: horarios, fechas y dónde ver en TV el sprint y la carrera en directo

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto será el escenario de la cuarta carrera de la competición, tras varias semanas con el Mundial paralizado.

MotoGPpone fin al parón de abril tras tres semanas sin carrera. Los pilotos y equipos de la parrilla vuelven a competir, esta vez en Europa en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto de España, donde Marc Márquez buscará su primera victoria.

Desde el viernes 24 de abril hasta el domingo 26, los pilotos disputarán el GP de España que, además de la carrera de la jornada dominical, correrán otra carrera sprint el sábado.

Durante el viernes, los pilotos realizarán el primer entrenamiento libre a las 10:45 hora española, que irá seguido de una práctica a las 15:00 horas. El sábado continuarán los entrenamientos libres 2 a las 10:10 horas de la mañana, previos a la clasificación de la carrera sprint y la clasificación a la carrera del domingo a las 10:50 y 11:15, respectivamente.

Ese mismo día, pero a las 15:00 horas de la tarde, se disputará la carrera sprint de 12 vueltas al trazado, donde los pilotos podrán conseguir puntos extra en el campeonato.

Por último, el domingo se celebrará la carrera a las 14:00 horas, que irá precedida de un previo calentamiento para poner las motos a punto. Durante 25 vueltas, los pilotos se enfrentarán con el fin de cruzar la línea de meta en primer lugar y lograr la victoria.

Dónde ver en TV el GP de España de Jerez

El GP de España disputado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto podrá verse en directo a través de 'DAZN'. Toda la información y actualidad sobre los entrenamientos, las pruebas, la carrera sprint, los pilotos españoles y la carrera se podrá seguir a través de la web de laSexta.