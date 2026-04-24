"Se puede aprender muchísimo de él"
Ruud explica cómo ha sido su proceso de recuperación junto a Rafa Nadal
El noruego ha recurrido a Rafa para recuperarse de la lesión en la pierna que lo apartó de Montecarlo, para lo que ha viajado a Mallorca.
Casper Ruud fue el gran protagonista en el Mutua Madrid Open del año pasado. El noruego conquistó el que hasta ahora es su mayor título, y ahora regresa a la Caja Mágica. Lo hace tras recuperarse en muy poco tiempo de una lesión sufrido en Montecarlo y recurrir a Rafa Nadal para su recuperación.
"Sufrí una especie de desgarro en un músculo. Los primeros días apenas podía caminar. Fui a Mallorca, pasé una semana en la academia de Rafa e hice un gran trabajo en cuanto a acondicionamiento físico se refiere. Estoy totalmente recuperado y listo para competir de nuevo", explicaba el tenista de 27 años. Ruud debutará frente al español Jaume Munar este fin de semana para iniciar su andadura en el torneo.
De su proceso de recuperación junto a Nadal también tuvo unas palabras: "No pudimos pasar demasiado tiempo en pista juntos, pero sí pudimos charlar. Me animó a trabajar duro porque tengo cosas muy importantes por las que luchar en las próximas semanas. Siento que se puede aprender muchísimo de él, en especial, esa determinación y capacidad para no rendirse jamás que tuvo siempre en su carrera". Luego, recordó el histórico tenis del mallorquín cuando competía.
"Fue capaz de ganar muchos partidos en los que quizá no hacía su mejor tenis, gracias a lo bien preparado que estaba a nivel físico y mental. Jamás podría compararme con él, está en otra liga, pero es bonito que se involucre y me anime de esa manera", añadía, como recoge 'Punto de Break' .
Un 'plus' de motivación para Ruud después de recibir el consejo de Rafa, lo que le ayudará a repetir la gran actuación que firmó el año pasado: "Es muy bonito, recuerdo esa semana con cariño porque significó mucho para mí ganar un Gran Título. Espero sentir inspiración al volver y hacer un gran tenis".