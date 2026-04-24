La Justicia mantiene en prisión a Julián y a 'Lolo', acusados del asesinato de Francisca Cadenas, por el "elevado riesgo de fuga"

Los detalles La Audiencia Provincial de Badajoz rechaza los recursos presentados por ambos hermanos y destaca en su escrito que podría destruir pruebas, ya que aún no se ha encontrado el arma del crimen.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha rechazado los recursos de los hermanos sospechosos del asesinato de Francisca Cadenas, manteniendo su ingreso en prisión por riesgo de fuga. En el caso de Julián, presunto autor material, se considera que la elevada pena potencial por homicidio o asesinato hace evidente este riesgo. Aunque han pasado nueve años desde los hechos, la certeza sobre la muerte y la autoría es reciente, aumentando el riesgo de evasión. Además, la Audiencia subraya la posibilidad de alterar pruebas, ya que no se ha encontrado el arma y falta el análisis de móviles, que podrían aportar nuevas evidencias.

La Audiencia Provincial de Badajoz rechaza los recursos presentados por los hermanos sospechosos del crimen de Francisca Cadenas contra los autos en los que se dictó su ingreso en prisión, al considerar que sigue persistiendo el riesgo de fuga.

En el caso de Julián, presunto autor material de la muerte, la Audiencia tiene en cuenta "la elevada pena que le puede llegar a corresponder por el delito de homicidio o asesinato", por lo que "el riesgo de fuga resulta evidente".

"Es cierto que han transcurrido nueve años desde que se produjeron los hechos, pero durante ese prolongado periodo de tiempo no existía certeza de la muerte de Francisca Cadenas ni de la autoría de los hechos, y, a medida que pasaba el tiempo D. Juan Julián podía confiar en que no sería descubierto", explica la Audiencia. Pero, según el mismo escrito, "la situación se ha modificado completamente y la previsible imposición de una larga pena de prisión genera de por sí un riesgo claro de que el recurrente pueda tratar de evadir la acción de la justicia".

Así, la Audiencia entiende que la posibilidad de una imposición alta de penas ya es motivo suficiente para mantener las medidas cautelares. Tampoco excluyen la posibilidad de que se puedan alterar o destruir fuentes de prueba, al haberse acordado por el instructor una serie de testificales.

En la misma línea, destaca el escrito que aún no se ha encontrado el arma de la agresión y está pendiente el volcado de los teléfonos móviles, de dónde podrían surgir nuevos hallazgos. Y recuerdan que en el auto recurrido se describe que los investigados "recientemente han intentado deshacerse de unos terminales móviles" que eran utilizados por Julián en la fecha de los hechos y que "fueron recuperados por agentes de la Guardia Civil".

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