Valentino Rossi, el mayor aliado del actual enemigo de Marc Márquez

El piloto de Aprilia ha revelado el mensaje que le envió 'Il Dottore' antes de su victoria en el GP de Brasil, elogiándolo por su "gran trabajo".

Marco Bezzecchi está llamado a ser el piloto que le arrebate el décimo mundial a Marc Márquez. El piloto italiano ya demostró en 2025 ser un contendiente al título y, por el momento, es el que más papeletas tiene para acabar campeón junto a Aprilia.

En las dos primeras carreras del calendario de MotoGP, el italiano ha deslumbrado a sus rivales al lograr ambas victorias en Tailandia y Brasil y ya cuenta con una amplia diferencia sobre el ilerdense en la clasificación. En concreto, 22 puntos separan al eneacampeón del mundo de su rival.

El nivel de Bezzecchi para pilotar es excelente, sobre todo teniendo en cuenta que proviene de la Academia deValentino Rossi, el acérrimo rival de Márquez. En declaraciones a 'Sky Sports', Marco ha revelado el último mensaje que le envió 'Il Dottore' antes de su triunfo en el Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiania.

"Vale me mandó un mensaje; eso también me dio un pequeño empuje. Me dijo que estaba en forma, me dijo: ‘¡Gran trabajo, Bez, a por ello!’ Y me lo creí, me sentía bien y fue genial. Estoy muy contento", confiesa Bezzecchi acerca de la conversación que tuvo con su "maestro" e ídolo antes de correr.

Rossi cuenta con varios de sus pupilos en la parrilla de MotoGP como Bezzecchi, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Luca Marini o Franco Morbidelli, a los cuales entrena en los parones del mundial y aconseja para ser campeones, al igual que lo fue él hace años.

"Fue genial, un gran día, una gran carrera. Estoy muy feliz porque, dado dónde estábamos el viernes, honestamente nunca pensé que fuéramos a poder ganar. Pero dimos un gran paso adelante ayer; trabajamos duro anoche y me sentí bien desde el principio esta mañana", añade el piloto de Aprilia.