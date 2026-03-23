¿Aprilia, favorita?
La petición de Jorge Martín a Bezzecchi para derrotar a Marc Márquez
El piloto de Aprilia fue segundo en el Gran Premio de Brasil por detrás de su compañero de equipo y pide trabajo conjunto para superar a Marc Márquez.
Aprilia está demostrando que es la mejor moto. Incluso por delante de la Ducati. Marco Bezzecchi y Jorge Martín fueron primero y segundo en Brasil. Y ambos creen que pueden derrotar a Marc Márquez, el actual campeón del mundo de MotoGP.
Martín, en declaraciones que recoge 'Motosan', dice que si trabajan en equipo sí pueden con Márquez: "Marc y Bez están ahí, por supuesto, pero creo que puedo ser parte de la lucha. Obviamente, todavía necesito tiempo. No quiero crear demasiadas expectativas, pero soy campeón del mundo e intentaré conseguir buenos resultados. Marco es un gran compañero, nos ayudamos mutuamente y no nos ocultamos nada, sabemos que para vencer a un Márquez tan fuerte, tenemos que apoyarnos entre nosotros".
"En la pista, cada uno pone de su parte. Para mí es cuestión de tiempo, todavía tengo que entender dónde puedo mejorar y dónde Aprilia puede ayudarme, pero lo conseguiré", dice el piloto madrileño.
Todavía no se ve al 100% y cree que tiene mucho margen de mejora: "Todavía me quedan algunas vueltas con la Aprilia. Marco y su Aprilia son uno solo, apenas estoy empezando a entender lo que la moto me pide y en qué necesito mejorar. Esta es mi segunda carrera larga. En algunas vueltas me siento fuerte, en otras no tanto. Me falta consistencia, pero la velocidad está ahí y poco a poco me siento más cerca de los mejores pilotos".
No quiere pensar en el futuro
Los rumores dicen que Jorge no estará en Aprilia el año que viene y que su sitio lo ocupará Pecco Bagnaia: "El futuro es el futuro, este es el presente y tenemos que centrarnos en eso. Siempre he pensado así, pero una vez que tomo una decisión me mantengo firme al 100%. Pero ahora estoy en Aprilia, estamos en un momento positivo y tenemos que disfrutarlo".
"Soy bicampeón del mundo y me estoy centrando en mí mismo. He cambiado algunas cosas para pilotar esta Aprilia, que es diferente a la Ducati. Siento lo mismo que en 2024 en este enfoque. Tailandia fue un circuito fácil, pero repetirlo aquí significa que estoy ganando la confianza de que puedo hacerlo", cierra un Martín que se ve capaz de conseguir cualquier cosa.