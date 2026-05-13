Florentino Pérez le responde a todo a Pedrerol: Mourinho, Mbappé, Vinicius, Xabi Alonso, fichajes...

Josep Pedrerol no se ha guardado nada a la hora de preguntarle al presidente del Real Madrid por los nombres propios de esta temporada.

Además de responder a las críticas por su rueda de prensa y contestar a la amenaza de demanda del FC Barcelona por sus palabras, Florentino Pérez ha tratado diversos temas de candente actualidad en el conjunto blanco.

Y Josep Pedrerol no se ha guardado nada en las preguntas. La primera, directa: "¿Se equivocó fichando a Xabi Alonso?".

"No. No hicimos pretemporada. Cuando no haces pretemporada, físicamente te caes. Pensamos que con el cambio podíamos resolverlo, pero duró un ratito y luego se volvieron a caer", ha replicado Pérez.

Seguidamente, el presentador de 'Jugones' y 'El Chiringuito' le ha preguntado si el vestuario tiene demasiado poder, y el presidente lo ha negado.

"No. Mandan los entrenadores. Lo de que 'había malcriado a los jugadores' no sé por qué lo dije. Nunca he hablado con ningún jugador. Ni en aquella época. Se lo juro, Josep", ha afirmado.

"¿Mbappé está comprometido?", ha proseguido Pedrerol en su ronda de preguntas, que se ha encontrado con un Florentino tajante.

"Mbappé es un jugador que tiene el Madrid en este momento. Ha ganado la Bota de Oro, no será por meter goles. Pero algo hay que mejorar. Estamos dolidos por la Champions, ese árbitro que nos pusieron... tengo que entender que el hombre no lo hizo a mala fe, porque no se enteró", ha señalado.

La renovación de Vinicius ha sido otro punto clave en la entrevista: "A mí Vinicius me parece uno de los grandes jugadores que tiene el Madrid. Las dos últimas Champions las ganó él. No hay prisa para renovarle, tenemos toda la temporada para hablar. Usted se cree que mando en todo, de eso se tiene que encargar la dirección deportiva".

Por último en el plano de fichajes, el presidente afirma que habrá: "Pues claro. Siempre ha habido fichajes, siempre hemos fichado a los mejores. He fichado a Figo, a Kaká, a Ronaldo 'El Gordo', a Beckham... Cuando hay uno bueno, voy a por él. ¿Haaland? Yo de eso no opino. Es un trabajo de la dirección deportiva, yo no me meto en la dirección deportiva".

A modo de conclusión, Pedrerol le ha planteado si le gustaría que le entrenase Mourinho, y ha llegado uno de los momentos más cómicos de la entrevista.

"Qué pesado con Mourinho. Con Mourinho no hablé ni cuando vino aquí (en el partido de Champions contra el Benfica)", ha zanjado.