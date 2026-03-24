Aprilia, cauto ante Márquez y el GP de Estados Unidos: "Vamos a un sitio que es casa de Marc"

Massimo Rivola, jefe de Aprilia, ha pasado página tras el GP de Brasil y asegura que ya "piensan en grande" de cara al Circuito de las Américas, aunque con el de Ducati en mente.

El GP de Estados Unidos será la próxima carrera en el calendario de MotoGP. Los pilotos de la parrilla afrontarán la que es la última carrera antes del parón habitual que paralizará el campeonato hasta el próximo 26 de abril.

Es por ello que muchos de ellos saldrán con todo para acabar con el máximo número de puntos posibles antes de la pausa en la competición. El Circuito de las Américas también es conocido por ser el territorio de Marc Márquez, vigente campeón del mundo, debido a sus múltiples victorias.

Ante el dominio del ilerdense en el trazado americano, Massimo Rivola, jefe de Aprilia, se ha mostrado bastante cauto. El italiano ha asegurado que "allí no somos fuertes", por lo que irán a sacar la máxima puntuación posible.

"Vamos a un sitio que es casa de Marc, una de las tantas casas que tiene en el mundo, quizás. Allí no somos los más fuertes. Vamos a Jerez, donde todos tienen muchos datos. Y luego veremos. Después de estas dos carreras, quizás podamos tener una idea. Pero las dos primeras, sobre todo con esta nueva, aún es muy pronto", asegura Rivola en declaraciones recogidas por 'Moto.it'.

Además, el directivo ha destacado que el GP de Brasil ya forma parte del pasado pese al doblete conseguido, y que deben "pensar en grande". "Mi mensaje es que todos debemos pensar en grande. Pero con los pies en el suelo y humildad. Nos lo pasamos bien, pero se acaba ahí. Mañana nos levantamos temprano y nos vamos a Austin totalmente concentrados en el fin de semana de carrera", concluye Rivola.