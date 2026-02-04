El llanto desgarrador de Yoselyn, separada de su madre por el ICE de Trump: "Mi mamá estaba apurada, salió a por trabajo para comprar comida"

El contexto El equipo de 'El Objetivo' fue testigo de la detención de una madre por parte de los agentes del ICE en Minneapolis pese a tener la documentación en regla. "Me dijo que no me quería llevar porque era muy peligroso", cuenta a Ana Pastor.

La realidad que viven las familias en Minneapolis con la presencia de ICE y sus detenciones arbitrarias fue captada por las cámaras de laSexta. Yoselyn es una niña que ha conocido que su madre ha sido detenida por las fuerzas de la Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Tras pasar por un momento tan doloroso, abre las puertas de su casa a Ana Pastor y el equipo de 'El Objetivo', donde cuenta que su madre salió "apurada" de casa para buscar un trabajo que le permitiese "comprar comida".

"Me dijo que me quedara en casa, que no me quería llevar porque era muy peligroso", cuenta Yoselyn a Pastor. Las cámaras de laSexta también captan la llamada de pánico de la madre tras ser detenida por el ICE, un momento que es grabado por uno de los ciudadanos que plantan cara a la represión ejercida por los matones de Donald Trump y que preguntan el nombre para poder avisar a sus familiares.

'El Objetivo' acompaña a una voluntaria que se dedica a patrullar Minneapolis ayudando a quienes son detenidos injustamente en esta caza al migrante. Minutos después de la llamada, localizan la casa de la mujer detenida y entran en el domicilio, donde se encuentar Yoselyn.

Desde Minneapolis, Ana Pastor cuenta que su madre, Marisol, lleva más de 24 horas detenida y que sus opciones son ser deportada a Ecuador o poder reencontrarse con su hija de 11 años.

El ICE impone una ley del terror en la que las familias tiene que elegir entre arriesgarse a ser detenidos o llevar comida a casa. Familias separadas que no saben si volverán a ver a sus seres queridos y que pese al horror, siguen resistiendo.

