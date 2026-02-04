Junts y Podemos amenazan con unirse a PP y Vox para tumbar el escudo social, que incluye la moratoria antidesahucios

Entre líneas El escudo social y la moratoria antidesahucios están en el aire. Junts ha endurecido su posición y el Gobierno eleva el tono contra ellos por primera vez. "Votar no, es votar hacer daño a millones de ciudadanos", ha señalado Bolaños.

El Gobierno enfrenta dificultades para aprobar la prórroga del escudo social, que incluye una moratoria antidesahucios, debido a la oposición de Junts y Podemos. Miriam Nogueras, portavoz de Junts, critica el decreto por ser injusto y no solucionar el problema, afirmando que el costo lo soportan los pequeños propietarios y vecinos. Además, acusa al Gobierno de intentar mezclar temas en las votaciones. Podemos también muestra descontento, calificando el acuerdo con el PNV de "criminal", aunque no ha definido su voto. El PP rechaza el decreto, argumentando que transfiere responsabilidades de las administraciones a los ciudadanos. Mientras tanto, el Gobierno, a través del ministro Félix Bolaños, advierte que votar en contra perjudicaría a millones de ciudadanos.

El Gobierno sigue sudando sangre para lograr sacar adelante alguna de sus iniciativas parlamentarias. La prórroga del escudo social, que incluye la moratoria antidesahucios, centra ahora sus esfuerzos. Pero las últimas reacciones políticas, de Junts y de Podemos, a ese decreto 'descafeinado' por el PNV hacen que su convalidación en el Congreso sea muy complicada.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ya deslizaba ayer en Al Rojo Vivo que, a falta de leer la letra pequeña, no iban a tragar con todo. Hoy, en sus redes, Nogueras ha sido más contundente aún. Junts votará "en contra de prorrogar una medida que no solo no soluciona el problema, sino que es injusta" porque "el coste de este escudo social quien lo están pagando" son "el pequeño propietario y los vecinos".

Además, Nogueras ha criticado que la semana pasada el Gobierno intentó "colar en la misma votación que las pensiones el tema de las okupaciones", pero su partido "no se tragó ese sapo" y pese a las "mentiras" y "la presión" el Ejecutivo "ha tenido que rectificar". Una alusión a la separación en dos decretos y a que Junts apoyará la revalorización de las pensiones en el texto en solitario.

Pero en el segundo decreto, el del escudo social, según Nogueras, el Ejecutivo ha incluido "el tema de las okupaciones". Y acusa al Gobierno central de ser "injusto" porque "el coste de este escudo social del que tanto se llenan la boca los que denominan izquierdas españolas quien lo están pagando" son "el pequeño propietario y los vecinos".

La posición de Podemos tampoco es favorable, aunque sí menos concisa. Este martes, la líder de Podemos, Ione Belarra, aseguraba sentir "asco absoluto" ante el acuerdo alcanzado con el PNV para excluir a los pequeños propietarios. Un pacto que calificaba de "criminal". Sin embargo, a pesar de la dureza de las palabras, hoy Podemos no desvela cuál será el sentido de su voto.

El sentido del voto del PP sí está claro. Su secretario general, Miguel Tellado, ha avanzado hoy que no van a "tragar con un mal llamado decreto del escudo social", porque consideran que no es tal, sino un intento de que los ciudadanos particulares asuman la responsabilidad de las administraciones.

Sobre las familias que podrían ser desahuciadas, Tellado ha subrayado que no hay que dejar a ninguna familia en situación de desamparo y que, para eso, están las administraciones públicas.

Mientras, el Gobierno no tira la toalla y eleva la presión. Por primera vez eleva el tono contra Junts. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, advertía hoy: "votar no, es votar hacer daño a millones de ciudadanos".

