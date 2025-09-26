El sorprendente 'cabreo' de Acosta tras su accidente en los libres del GP de Japón

El murciano explotó en el 'box' después de irse al suelo en la primera sesión de entrenamientos libres en el circuito de Motegi. Su KTM quedó destrozada.

El Gran Premio de Japón tiene puesto casi toda la atención en Marc Márquez y la posibilidad de conquistar su noveno título en el circuito de Motegi. Sin embargo, en la primera sesión de entrenamientos libres del fin de semana, Pedro Acosta ha sido uno de los protagonistas gracias a una acción que ha terminado con el murciano bastante enfadado.

A pesar de haber marcado el segundo mejor tiempo y de haber certificado su clasificación para la Q2 de la 'qualy', Acosta se ha ido al suelo dejando completamente destrozada su moto. Pedro no ha sufrido daño físico alguno pero no se puede decir lo mismo de su KTM.

Al volver al 'box', a Acosta se le ha podido ver bastante enfadado tras el incidente. El murciano ha llamado la atención con algunos aspavientos que daban a entender que no estaba nada contento con haberse ido al suelo.

Acosta es quinto en el Mundial. Es también la KTM que más arriba está aunque tiene muy de cerca a dos Ducati como la de Franco Morbidelli y la de Fabio Di Giannatonio, a ocho y nueve puntos respectivamente. En las últimas carreras, el del Puerto de Mazarrón había conseguido algún buen resultado pero no consigue alargar la dinámica positiva.

En Motegi, el objetivo para Pedro sigue siendo estar lo más arriba posible. Lo positivo para él es que ha marcado el segundo mejor tiempo en los primeros libres demostrando que tiene velocidad para asaltar los puestos de arriba en la clasificación.