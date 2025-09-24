Un expiloto desvela el cambio que ha llevado a cabo Márquez en Ducati: "Antes con la Honda..."

El expiloto argentino Sebastián Porto cree que los cambios que Márquez ha introducido en su modo de pilotar la Ducati es lo que le está llevando al éxito.

A tres puntos de ser campeón del mundo una vez más. Marc Márquez puede celebrar este domingo en Japón con la Ducati. Ya no lleva la Honda, su marca de toda la vida, y se ha tenido que adaptar a un nuevo estilo de pilotaje para volver a reinar. Ese es el análisis que hace el expiloto Sebastián Porto.

En un análisis que recoge 'Motosan' el expiloto argentino habla de los cambios que ha introducido Marc: "Quería manejar la Ducati como la Honda, yo lo veía a veces que venía muy forzado, tirando mucho de freno, hasta el último instante, cosa que ahora no se le ve pilotar así, ahora va fino".

"Tiene su estilo de frenar fuerte y demás, pero no esa exageración que tenía antes, y que eso que ya le ha llevado a lo que más le ha costado, creo yo, de la Honda a la Ducati", explica Porto en la previa del Gran Premio de Japón.

Cree que es un talento generacional que está haciendo historia en MotoGP: "Marc, de talento y todo lo que hace, yo siempre destaco que un piloto, más allá de las condiciones que tiene Marc, son pilotos que aparecen cada tanto. Los diferentes como decimos nosotros, todos son súper rápidos, pueden estar medianamente al nivel de él, pero Marc tiene todo, tiene esa destreza de subirse a la moto que se suba, de nunca tener miedo a caerse, a lesionarse...".

A nivel mental Márquez también es realmente fuerte: "Yo siempre destaco que la parte mental de un piloto es sumamente importante, que no todos tienen esa fortaleza de recuperarte de un instante al otro, ni hablar cuando hay una lesión, como en el caso de él, de tiempo, de años, de recuperación, de machacar, de trabajar, habiendo logrado todo lo que logró...".

"Consiguió todo lo que estaba a su alcance y esas ganas, ese deseo de competir, de volver a demostrarse a sí mismo, esa fortaleza es lo que más destaco de él", cierra el argentino.