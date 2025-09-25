Cuando Marc sea campeón...
¿Puede ganar Pedro Acosta una carrera en lo que queda de 2025? Su confianza en KTM ha cambiado
El joven piloto murciano cree que con los pasos adelante que han dado en las últimas carreras sí pueden tener motivos para soñar en este mundial de MotoGP.
Ducati arrasa con Marc Márquez, Aprilia está cada vez más cerca... y la tercera moto es KTM. Pero han dado un salto adelante. Un salto que Pedro Acosta ha celebrado en las últimas carreras y ahora incluso no descarta poder ganar una carrera en el calendario que resta de temporada.
"La moto está trabajando muy bien. Hemos mejorado bastante desde principio de año. No nos estamos poniendo nerviosos, más o menos salvando el fin de semana", dice el piloto murciano en 'DAZN' en la previa del Gran Premio de Japón.
Quiere soñar con esa victoria: "Un poquito mejor o un poquito peor. Pero siempre estamos teniendo buen potencial desde el verano, así que por qué no soñar".
Porque si en Japón Marc se proclama campeón del mundo, en las últimas citas del mundial otros pilotos podrían tener una oportunidad.
Sólo si se relaja Márquez, habrá opciones para otros pilotos. Y Acosta lo sabe. Por eso espera un regalo de aquí a final de año. Su KTM nada tiene que ver con la del principio de año y sí se está colando entre las mejores motos.