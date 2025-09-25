Los cuatro minutos que necesitó Lewandowski para remontar ante el Oviedo

El polaco saltó al campo y casi en la primera pelota que tocó anotó el 1-3, el gol de la remontada, contra el Oviedo.

El Barça remontó en Oviedo porque los cambios de Hansi Flick funcionaron a la perfección. Metió a Frenkie de Jong y a Robert Lewandowski... y en cuatro minutos ambos fabricaron el gol de la victoria. El polaco, que está completando unos números sobresalientes en este arranque, cabeceó a la escuadra de Aarón Escandell.

La resistencia del Oviedo fue tremenda. Tuvo varias ocasiones para igualar el choque en el desenlace, pero acabó remando en la orilla (1-3).

Aarón estaba inspirado. Le sacó dos a Rashford muy claras. Evitó que el Barça se pusiera por delante. Raphinha chutó al palo en la más clara de los de Hansi Flick en el inicio. Pero fue el Oviedo el que golpeó primero.

Joan García cometió un error grave. Salió de su área y se equivocó en el pase. Se la regaló a Alberto Reina. El centrocampista del Oviedo no se lo pensó. Según le llegaba buscó portería... y la encontró. Se colocaba por delante el equipo asturiano, que se marcharía con ese resultado al descanso. Merecido.

El partido cambió tras el descanso. El Barça empujó, el Oviedo se protegió. Y Eric García encontró el empate tras un disparo a la media vuelta de Ferran Torres. Estaban volcados los de Hansi Flick.

De Jong y Lewandowski cambiaron la cara al Barça. Empujaban más que nunca. Y los dos cambios fabricaron el gol de la remontada. El neerlandés la puso al área y allí puso la cabeza Lewandowski, que mandó la pelota a la escuadra. Antes tocó en el larguero. Un auténtico golazo. Y el Barça remató la noche con Ronald Araújo en el descuento. Otra vez de cabeza.