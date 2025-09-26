El enfado de una leyenda del motociclismo con MotoGP: "Márquez ganará su noveno título y Rossi..."

Giacomo Agostini, icono del mundo del motor, arremete contra la manera de contar las mundiales y de diferenciar entre proclamarse campeón en una categoría u otra.

Marc Márquez está a menos de 48 horas de volver a convertirse en campeón del mundo. El de Cervera ha dominado el Mundial de principio a fin sin encontrar ningún rival que le haya hecho frente a la hora de la verdad. Su hermano Álex le aguantó el pulso hasta bien entrado el verano pero ahí se distanció casi definitivamente de Marc.

En Motegi, casa de Honda, Márquez deberá sacarle tres puntos a Álex si quiere certificar de manera matemática su campeonato del mundo. Será su noveno título de motociclismo, el séptimo de MotoGP. Cabe recordar que la distinción de categorías se realizó hace ya varias décadas pero leyendas del calibre de Giacomo Agostini no comparten esta idea.

El mítico piloto italiano considera que no deberían diferenciarse los títulos: "Así que si me dicen que tal vez quieran dar más importancia a los títulos ganados en MotoGP o en 500cc, lo entiendo, pero de ahí a decir que dentro de unos meses tendremos que decir 'el ocho veces campeón del mundo Agostini' o 'el nunca campeón del mundo Ángel Nieto' no tiene ni pies ni cabeza. En mi opinión, se trata de un gran malentendido que se aclarará rápidamente".

"Que luego se quiera dar más visibilidad a los ganados en la categoría reina es otra historia. Así que, para mí, Marc Márquez ganará merecidamente el noveno y no el séptimo, al igual que Valentino Rossi tiene nueve, Nieto 12+1, Hailwood nueve y así sucesivamente. Prestemos atención a otras cosas, porque los cambios están bien, pero la naturaleza de las carreras de motos debe seguir siendo la misma de siempre", asegura Agostini en unas declaraciones en 'MOW'.

Cabe destacar que con la llegada del organismo Liberty Media a MotoGP, la idea es que se contabilicen solo los mundiales conseguidos con una cilindrada superior a 500cc. Teniendo en cuenta esta medida, no se tendrían en cuenta los títulos conseguidos ni en Moto2 (250cc) ni en Moto3 (125cc).