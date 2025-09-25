Martín sigue alucinando con lo que hizo Bezzecchi contra Marc Márquez: "Ese ritmo..."

El piloto de Aprilia sabe que su compañero de equipo está a un nivel altísimo y aspira a poder alcanzarle en lo que resta de mundial 2025.

Jorge Martín volvió a ver la carrera de Misano desde casa. Esa en la que Marco Bezzecchi, su compañero, le logró aguantar el ritmo a Marc Márquez. Y alucina con lo que hizo. Lo califica de "impresionante" sobre todo por las condiciones que había con el fuerte viento en la pista.

Dos semanas después de aquello, Jorge reflexiona sobre el momento de su compañero: "Fue impresionante el ritmo, sobre todo al final de la carrera. No es nada del otro mundo, porque es como se rodaba el año anterior, pero me comparo con lo que yo estaba haciendo y me parece impresionante, por cómo estaba el viento".

"Era un día difícil. El nivel siempre sube, yo tengo los datos de Marco, y en el primer sector los cambios de dirección me costaban mucho, y ahí es donde él hacía la diferencia", explica el campeón de MotoGP.

Bezzecchi fue el único que le pudo aguantar el ritmo a Marc. Eso sí, atacarle ya era otra historia. El de Ducati, otra vez, se llevó la victoria y puede cerrar su noveno mundial este fin de semana en el Gran Premio de Japón.

El objetivo de Martín, que sigue trabajando para llegar a su mejor versión después de la lesión del inicio de campeonato, es ponerse al nivel de su compañero. Porque la Aprilia funciona, mucho más que hace meses, y es una moto para luchar por los podios todos los fines de semana.