La tremenda salida de Acosta en la 'sprint' del Gran Premio de Valencia

El murciano, que salió quinto, estuvo a punto de colocarse primero en el comienzo de la carrera. Solo una buena salida de Álex Márquez lo impidió.

Pedro Acosta quiere su primera victoria en MotoGP, y se nota. El del Puerto de Mazarrón ha encontrado un muy buen ritmo a lo largo de Gran Premio de Valencia y es uno de los principales candidatos a conseguir el triunfo en la carrera de domingo.

Durante la clasificación, Acosta no consiguió encontrar el ritmo mostrado en los entrenamientos libres, donde fue primero. En la 'qualy' solo pudo marcar el quinto mejor tiempo por detrás de rivales directos como Álex Márquez o Marco Bezzecchi.

Sin embargo, el murciano no se rindió en la 'sprint' y se lanzó a por la victoria sin pensarlo ni un momento. Su salida en la carrera corta fue espectacular. En la segunda curva ya rodaba segundo y su asalto a la cabeza de carrera solo pudo evitarlo un gran Álex Márquez.

El de Gresini se terminó llevando la victoria al 'sprint' frente a un Pedro que terminó en segunda posición aunque dejando muy buena sensaciones de cara a la carrera de domingo.