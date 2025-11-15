MotoGP
Márquez, como ingeniero más en el 'box' de Ducati: así fue su reaparición en el GP de Valencia
El de Cervera reapareció como un miembro más de la escudería en el circuito Ricardo Tormo. Siguió muy de cerca la sesión de libres y la clasificación.
Marc Márquez ha vuelto a pisar un circuito de MotoGP después de su caída en el Gran Premio de Indonesia. Cabe recordar que el de Cervera se fracturó la clavícula en Sepang tras una caída a muchísima velocidad.
En principio, Marc iba a esquivar el quirófano pero la lesión no evolucionó según lo esperado y el nueve veces campeón del mundo se vio obligado a operarse hace unas semanas. Eso alargó su periodo de recuperación hasta el punto de hacerle despedirse de volver a pilotar hasta 2026.
Sin embargo, Marc no ha querido perderse el Gran Premio de Valencia. El ilerdense se ha dejado ver durante los entrenamientos libres y la clasificación al lado de Davide Tardozzi, jefe de Ducati. Márquez se ha unido al directivo italiano a seguir lo que ocurría sobre el circuito en las pantallas del 'box' de la escudería boloñesa.