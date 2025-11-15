MotoGP en directo, hoy: carrera del Gran Premio de Valencia de motociclismo en Cheste

Ahora

Gran Premio de Valencia de motociclismo en Cheste

Comienza una jornada de sábado que se puede seguir en directo en 'MEGA' desde ya con la última sesión de entrenamientos libres antes de la clasificación. Más tarde comenzarán las 'qualys' de MotoGP, Moto2 y Moto3 para terminar a las 15:00h de la tarde con la carrera al 'sprint'. Pedro Acosta, Álex Márquez y Marco Bezzecchi parten como principales favoritos a llevarse la victoria. Jorge Martín es la gran noticia del fin de semana. El madrileño vuelve a subirse a la moto tras su dura caída en Motegi. En Moto2, el Mundial está en juego. Diogo Moreira o Manu González alzarán el título este domingo en una carrera que promete muchas emociones. ¡¡Todo ya en marcha para seguir el Gran Premio de Valencia!! En directo, en 'Mega'.

