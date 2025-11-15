Ahora

La llamativa confesión de Ducati sobre la relación Márquez-Bagnaia: "Marc ha sido un señor"

Davide Tardozzi, jefe de la escudería, ha analizado cómo han trabajado el italiano y el español dentro del 'box'. El directivo habla maravillas de la actitud de Márquez.

bagnaia marquez

Marc Márquez ha vivido una de las mejores temporadas de su vida. Todo lo contrario a su compañero de equipo 'Pecco' Bagnaia. Ambos estaban llamados a pelear de tú a tú por el título mundial pero la crisis del italiano no le ha permitido en ningún momento luchar con Marc.

Durante el curso se ha especulado con las múltiples razones que podrían haber provocado el bajón de Bagnaia. Se llegó incluso a hablar de que uno de los factores que había provocado el mal nivel de 'Pecco' era tener de compañero a Márquez.

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, ha explicado a 'Mega' que la relación entre ambos no ha sido mala. De hecho, el directivo ha querido aplaudir la actitud de Marc a la hora de tratar la complicada situación de 'Pecco': "Marc, indirectamente, ha intentado ayudar a Bagnaia. Ha sido un señor".

