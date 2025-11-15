Ahora

La reaparición de Rueda en el GP de Valencia tras su terrible accidente en Malasia: "El dolor..."

El piloto de KTM ha hecho acto de presencia en el circuito Ricardo Tormo después del escalofriante choque que tuvo con Dettwiller.

José Antonio Rueda y Noah Dettwiler protagonizaron el accidente más duro de toda la temporada. El español impactó a grandísima velocidad contra el suizo, que rodaba más lento de lo esperado. El contraste de ritmos provocó un choque terrible que terminó con ambos en el hospital.

Dettwiller sufrió varias paradas cardíacas y estuvo luchando por su vida según confirmó su padre a los medios suizos. Noah se llevó la peor parte de un accidente que también le provocó una parada cardíaca a Rueda.

El sevillano también tuvo que pasar por quirófano aunque su situación fue mucho más estable desde el principio. Dettwiler fue ingresado de inmediato y hace unos días fue trasladado a Suiza para seguir con su proceso de recuperación.

Por fortuna para ambos pilotos, no hubo que lamentar una tragedia. Rueda ha hablado en 'Mega' sobre cómo lleva su preparación para volver. El sevillano ha estado presente en la clasificación de Moto3 en el 'box' de KTM: "Estoy empezando a entrenar. Poco a poco y cada vez más. A ver cómo va el dolor, pero de momento bien"

