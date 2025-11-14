GP de Valencia de MotoGP: Horarios, fechas y dónde ver la carrera en Ricardo Tormo

La categoría reina aterriza en España para disputar la última cita de la temporada. Un evento marcado por la disputa del tercer puesto del Mundial y la reaparición del campeón en 2024, Jorge Martin.

El campeonato del mundo de MotoGP afronta su última cita de la temporada. Valencia será el escenario que despida la competición en este espléndido 2025 en el que Marc Márquezha vuelto a ser campeón del mundo justo por delante de su hermano Álex, subcampeón de la categoría.

Las dos primeras posiciones del campeonato ya están definidas. Un hecho que desvía el interés en la última fecha hacia la persona que ocupará el tercer escalón del podio. Una batalla entre Marco Bezzecchi, 'Pecco' Bagnaia y Pedro Acosta en la que el italiano de Aprilia parte con ventaja después de su victoria en Portimão.

Los 323 puntos de Marco le permiten disfrutar de 35 puntos de colchón respecto a Bagnaia (288) y 38 en comparación a Pedro Acosta (285). Por otro lado, el foco recae sobre Jorge Martín. El campeón del mundo en 2024 reaparece en Valencia tras su lesión en Japón aunque tendrá que asumir una sanción en su regreso.

Horarios y dónde ver

El evento se disputará en el Circuito Ricardo Tormo y se podrá seguir y disfrutar a través de Atresmedia. La sesión del sábado comenzará en 'Mega' a las 10:00 horas. La Q1 de MotoGP está prevista para las 10:50h mientras que la Q2 será a las 11:15h.

Más tarde, a las 15:00h será el momento de la carrera al 'sprint'. Una prueba en la que los pilotos recorrerán 13 vueltas del circuito.

El domingo, desde las 9:30h, toda la emoción del último GP de la temporada se vive en 'La Sexta'. La carrera de MotoGP, a 27 vueltas, comenzará a las 14:00h. Y toda la información relevante así como el seguimiento completo del evento se realizará en la página web de 'LaSextaDeportes'.