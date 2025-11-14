La advertencia de Fonsi Nieto tras el regreso de Jorge Martín: "Será cuestión de tiempo que..."

El que fuera campeón del mundo en 2024 reaparece en la última fecha de MotoGP de este 2025 después de un arduo trabajo de recuperación.

Jorge Martínha reaparecido en el GP de Valencia. Han tenido que pasar 50 días desde que se lesionara en el GP de Japón para volver a ver al madrileño sobre su Aprilia. "He trabajado mucho en la sombra para poder estar aquí este fin de semana", reconocía el campeón del mundo en 2024 a 'Jugones'.

El piloto entiende los accidentes como parte de las carreras aunque advierte que su esfuerzo será innegociable: "No puedo asegurar que no me vuelva pasar, seguramente tendré más caídas. Pero puedo asegurar que voy a darlo todo siempre por ser mi mejor versión".

Fonsi Nieto, su antiguo jefe en Pramac, no duda de 'Martinator': "Es indiscutible el talento que tiene. Será cuestión de tiempo que vuelva a ganar". Y Jorge avisa: "Está claro que el año ha sido difícil pero de todo mal momento se saca un aprendizaje".

Y es que el de Aprilia buscará correr a buen nivel en Valencia y, después de ver el gran rendimiento en el campeonato de su compañero de equipo Marco Bezzecchi, el objetivo ya está fijado en volver a ganar en 2026.