El jefe de Ducati pide "cordura" en la situación de Pecco Bagnaia: "Resolver algo tan delicado..."

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, dice que el test de Misano fue importante para Pecco, pero "no es suficiente" para cambiar su situación.

En Ducati no saben cómo ayudar a Pecco Bagnaia. Están perdiendo la paciencia. Y aunque en los test de Misano del lunes se cosecharon buenos datos, Gigi Dall'Igna ha querido salir a aclarar que en una jornada no van a solucionar una "situación tan delicada" como esa.

"Sobre la caída de Pecco el domingo... a pesar de que hizo una buena carrera, viendo los tiempos por vuelta, no tuvo las sensaciones que había conseguido en los entrenamientos libres y en la sesión clasificatoria. El test del lunes fue importante para probar algunas soluciones alternativas, pero ciertamente, reconozcámoslo, un día no es suficiente para resolver una situación tan delicada", dice el ingeniero jefe de la marca de Bolonia.

"Tenemos que mantener la cordura y la confianza en Pecco", apunta Gigi.

Sobre Alex Márquez, destaca su regularidad este curso en MotoGP: "Otras notas positivas fueron, en primer lugar, la presencia ya constante de Alex en el podio, y las grandes actuaciones mostradas por el resto de pilotos de Ducati que completaron la carrera".

Gigi también lanzó elogios al duelo que protagonizaron Marc Márquez y Marco Bezzecchi: "Hicieron su propia carrera a base de vueltas rápidas repetidas: era la única manera de ganar, poniendo toda la experiencia, generosidad y talento de que es capaz Marc frente a un Bezzecchi superlativo y nunca dócil, que tuvo el mérito de mantener viva la carrera hasta el último metro".

"Luego quedó el abrazo enternecedor entre los dos protagonistas en el parque cerrado para coronar el que es lo mejor de nuestro deporte: ¡Aplausos... Para todo!", cierra el de Ducati.