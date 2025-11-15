El sorprendente trato que cerraron los Márquez antes de jugarse el Mundial: "No puedo cagarla..."

Álex y Marc han liderado el Mundial y muchas veces les ha tocado competir al máximo nivel sobre la pista. Una situación que les obligó a mantener una conversación para salvaguardar su relación.

Marc y Álex Márquez son historia de la MotoGP. Este 2025 el mayor de los hermanos se ha proclamado campeón del mundo por novena vez mientras que el menor ha terminado subcampeón.

La tesitura podía ser complicada para la familia. Dos hermanos peleando por el campeonato del mundo. Sin embargo, la madurez y naturalidad con la que han afrontado el reto ha permitido que su relación haya mejorado durante una temporada histórica.

"La conversación fue muy fácil", reconocía Álex Márquez ante los micrófonos de 'La Sexta'. Y es que los hermanos, conscientes de lo que podía deparar el futuro, tuvieron una pequeña charla a principio de año.

"Él me cogió y dice no sabía dónde adelantarte, tenía como...no miedo pero el no puedo cagarla, es mi hermano y no puedo equivocarme...", explicaba Álex. Entonces, según relata Álex, el hermano mayor tomó la palabra: "Me dijo: ¿No lo has tenido nunca? Y digo sí, pero no sé supongo que es normal".

Un problema al que había que poner remedio: "Entonces ahí dijo: Pues esto no nos puede pasar más. Este año estaremos muchas veces primero y segundo, estaremos luchando. Así que si yo me equivoco o tú te equivocas no nos vamos a enfadar. Somos hermanos y no hay que tener rencor, ya está".

De esta forma quedó apalabrada una rivalidad que no podía extenderse más allá de la pista. "Él y yo nos entendemos muy fácil", comentaba Álex. Y así se concluyó un trato entre hermanos para salvaguardar su relación y maximizar su competitividad: "Nos dimos la mano y para adelante. Ha habido algún toque pero enfados nunca".