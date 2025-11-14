Así es Luis Rubén, el tío de Rubiales que le atacó a huevazos: un actor que hace frente a responsabilidades familiares

Las causas Luis Rubén afirma que Rubiales trabajó con su hermano Juan y le trató mal, aun "sabiendo que tiene depresión".

El jueves, durante la presentación de su libro, el expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, fue agredido con huevos por su propio tío, Luis Rubén Rubiales, lo que generó confusión y tensión. Luis Rubiales declaró a 'Más Vale Tarde' que no tiene relación con su tío desde hace cinco años. Luis Rubén es actor, conocido por sus pequeños papeles en series como 'Cuéntame' y 'La que se avecina'. Vive con su madre de 90 años y cuida de su hermano con síndrome de Down. Justificó su acción como defensa de su hermano Juan, quien tuvo problemas con Rubiales en la Federación. Ahora, Luis Rubén busca retomar su vida cotidiana.

El jueves impactó la agresión contra el expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, durante la presentación de su libro. Un hombre le atacó a huevazos provocando un momento de confusión y tensión en la sala. Pero lo que más impactó fue conocer la identidad del agresor. Ese hombre era su tío, Luis Rubén Rubiales.

Luis Rubiales ha declarado este viernes a 'Más Vale Tarde' que no tiene relación con su tío desde hace cinco años. Sin embargo, en las últimas horas, muchísimas personas han querido saber quién es.

En las muchísimas fotos que publica en redes sociales no cambia mucho de pose ni de plano, pero sí de estilismo. Para él es parte de su trabajo porque Luis Rubén Rubiales es actor.

De televisión, de publicidad y, básicamente, de lo que surja. Le hemos podido ver en un capítulo de 'Dónde estabas entonces' haciendo de policía en la época franquista, y es que sus papeles suelen ser pequeños. Ha aparecido también en series como 'Cuéntame', 'La que se avecina' o 'El secreto del Puente Viejo', siempre como extra o similar.

Ahora, a sus 48 años, el tío de Rubiales vive con su madre de 90. Hoy se le ha visto llegando a su piso y agobiado por no haber podido hacer frente a sus responsabilidades familiares. "Voy a ver a mi madre, que no la he visto desde ayer. Mi hermano, que es síndrome de Down, hoy no le he podido llevar al centro ocupacional, que yo le llevo siempre", ha explicado.

Defiende que tiene un talante pacífico y que si ha hecho lo que ha hecho es para defender a su hermano Juan, otro tío de Rubiales que trabajó con él en la Federación de Fútbol y acabó mal. Ese es el detonante que ha provocado la agresión.

"Le estuvo poniendo muchas zancadillas, estuvo hablando mal de mi hermano... Y sabiendo que tiene una depresión desde hace dos años", ha comentado. Ha advertido además que si Rubiales quiere guerra, "la vamos a tener".

Ahora pretende regresar a su vida cotidiana de cuidado del cuerpo, selfies en redes y búsqueda de papeles para potenciar su curriculum.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.