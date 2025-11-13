La reflexión de Alex Márquez sobre el pacto que hizo con Marc: "Tú no tienes una sensación rara..."

El pequeño de los Márquez ha hablado sobre el pacto que desveló hace unos días su hermano mayor al que llegaron en Argentina.

Hace unos días, en 'El Hormiguero', Marc Márquez desveló que al comienzo de la temporada llegó a un pacto con su hermano Alex al ver que ambos iban a ser contendientes al título.

"Ahora nos daremos la mano, pero si te tengo que adelantar, te adelantaré. Si me tienes que adelantar, me adelantarás. Si pasa algo, seguiremos siendo hermanos y nos querremos igual", explicó el campeón.

Pues bien, ahora ha sido Alex el que ha reflexionado sobre ese acuerdo al que llegó con el '93' "en Argentina, después de Tailandia".

"En Tailandia pasó eso de que él tuvo problemas con el tren delantero y tuvo que dejarme pasar. Me dijo: '¿Tú no tienes, cuando me tienes que adelantar, como una sensación rara como de... no miedo, como de no cagarla que es mi hermano y no tirarlo?'", arranca el '73' el declaraciones que publica 'Marca'.

Y el pequeño de los Márquez asintió: "Le dije: 'Pues a veces, sí. A veces, te da un poco de cosa'. Dijo: 'Pues, no, porque ya es sufrir. Vamos a tener el pacto'".

"Lo que dijo él, puede pasar, al final, un error cuando vas en una MotoGP es frenar un metro más tarde o un metro más pronto. A veces, frenas más pronto para no cagarla y la cagas más", explica el piloto de Gresini.

"Es ahí donde hicimos no el pacto, sino decir: 'Si nos caemos, no va a pasar nada, nos volvemos a levantar. Tú, o yo, te voy a decir que la has cagado, pero, a partir de ahí, vamos a ser hermanos igual'", zanja.