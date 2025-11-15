MotoGP
La dura confesión de Jorge Martín tras el calvario de lesiones: "Llorar es símbolo..."
El madrileño ha regresado para disputar el último gran premio de una temporada para olvidar. Tres graves lesiones que han hecho que Jorge se haya perdido catorce carreras. El campeón del mundo de 2024 le ha contado a 'laSexta' cómo ha sido el proceso de recuperación.
Jorge Martín ha vivido, en solo cuestión de un año, la mejor y la peor cara del motociclismo de élite. Después de coronarse como campeón del mundo de MotoGP en 2024, el madrileño comenzó 2025 de la peor manera. Antes incluso de que iniciara la temporada, Jorge sufrió una dura caída que le obligó a pasar por quirófano.
Meses después volvió en el Gran Premio de Qatar, donde volvió a caerse fracturándose nada más y nada menos que once costillas. Nuevo accidente y nueva operación. Meses más tarde, en el Gran Premio de Japón, Martín se fue al suelo en la 'sprint' y se rompió la clavícula diciendo prácticamente adiós a la temporada.
Contra todo pronóstico, Jorge consiguió recuperarse antes del Gran Premio de Valencia para volver a subirse a la moto antes de que acabara el año. En Cheste, el campeón del mundo de 2024 se ha sincerado en 'laSexta' sobre lo difícil que ha sido el año con tantas lesiones.
"Llorar es símbolo de fortaleza. No hay que quedarse anclado. Un año oscuro como este no va a marcar mi carrera deportiva. No puedo asegurar no volverme a lesionar pero puedo asegurar ser mejor de lo que he sido este año", ha confesado Jorge.