El sorprendente mensaje de Márquez tras recuperar el liderado de MotoGP: "Mentalmente..."

El ilerdense analiza haber pasado de perseguidor a perseguido entrando en la recta final de temporada. Todo después de un fin de semana perfecto en Misano.

Marc Márquez es nuevo líder del MotoGP y, por mucho que sorprenda, es la primera vez en toda la temporada que ocupa esa posición. No hay que olvidar que en mayo, Márquez estaba a 102 puntos del líder del Mundial.

Tras una doble operación y unos meses de competición fantásticos, Marc ha vuelto a dominar la categoría reina. A partir de ahora se abre un nuevo escenario, Márquez pasa a ser el objetivo de las Aprilia, sus rivales directos por el título.

Aún así, Marc reconoce que prefiere ese 'rol': "es mucho, y ser el perseguido, que el perseguidor. Sí que es verdad que después de Aragón, lo que pasó la semana después de Aragón y este fin de semana,me encuentro con esa libertad que me permite pilotar y enfocarme en mi trabajo".

"Bueno, poco a poco. Aquí en Italia, ell hecho de estar en Ducati, el hecho de que creo que he ganado siete veces aquí en MotoGP… pues al final lo importante es que haya ese 'fair play'. Que cada uno apoye a su piloto como es normal", concluye Márquez en declaraciones para los micrófonos de 'Dazn'.

El líder del Mundial insiste en que está preparado para lo que viene: "Pero bueno, mentalmente estoy tranquilo, que es lo que más destaco, porque a veces si tienes esa ansiedad es peor. Así que veremos, esto cambia de un fin de semana para el otro. Ayer Bezzecchi estaba en pole, hoy se ha caído, la semana que viene puede ser otra película. Lo importante es sacar siempre el máximo".

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