El lujo de Madring: entradas, alojamientos y comida se disparan hasta precios inimaginables

Un evento deportivo de estas características genera un impacto económico brutal. Parte de ello viene de las entradas, la comida, la reventa y un sitio donde alojarse durante el gran premio.

El Gran Premio de España ha sido un evento tremendo a todos los niveles. Madring ha sido la casa de algo que ha ido mucho más allá de lo que es el propio automovilismo. Un espectáculo de tales características ha terminado convirtiéndose en el centro del lujo.

Ver una carrera de la Fórmula 1 es de todo menos barato. Las entradas en reventa podían rondar precios superiores o inferiores a los 1.000€ teniendo en cuenta la zona en la que se está situado.

Aún así, y más allá de la propia entrada, el alojamiento y el transporte también suponen un gasto tremendo, especialmente el primero al que hay que sumarle también la comida y la bebida que se consume en el propio recinto de Madring. Sin duda, un espectáculo poco rentable para el bolsillo.

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