Márquez arrasa y recupera el trono Mundial en 'territorio Rossi'

El ilerdense se ha impuesto de nuevo a las Aprilia y vuelve a firmar un fin de semana perfecto. 37 de 37 y, por primera vez este año, líder del Mundial. Márquez es inevitable.

Viendo las primeras carreras del Mundial de MotoGP podría llegar a calificarse de impensable la probabilidad de que Márquez peleara por el título. Tras ir 102 puntos por detrás del líder, Marc ha vuelto a recuperar su corona y no ha podido elegir mejor sitio para ello.

Misano, 'Casa Rossi' por excelencia, ha presenciado una nueva 'Masterclass' del nueve veces campeón del mundo. Marc ha subido al podio acompañado de su hemano Álex, que ha sido segundo, y de Pedro Acosta, que ha sido tercero.

Sin embargo, no todo empezó de cara. Marc no pudo con Bezzecchi en la salida aunque el italiano volvió a cometer un error de bulto. En la primera vuelta, se fue al suelo dejando a Márquez liderando al carrera en solitario con Martín pisándole los talones.

El madrileño consiguió adelantar a Marc pero el de Ducati le devolvió el ataque minutos después. Álex, que estaba tercero, olió la sangre y también adelantó a Jorge. El de Aprilia fue finalmente víctima de Acosta y Aldeguer para terminar sumando un quinto puesto que le permite no ser superado por Márquez.

Existe un empate a 274 puntos entre el ilerdense y el madrileño. Marc se coloca primero debido a que ha ganado más carreras y da un 'golpe' encima de la mesa fortísimo. Hace unos meses estaba a más de cien puntos del líder. Unas carreras después, Márquez recupera el trono y lanza un mensaje directo a sus rivales: si cometen errores, lo pagarán.

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