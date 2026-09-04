Los alquileres en los alrededores del Madring se disparan el fin de semana de la F1: hasta 8.000€ la noche

Se dispara la oferta para alquilar apartamentos en los alrededores del circuito de Madring, donde el fin de semana que viene se celebra la carrera de Fórmula 1.

En la zona no hay ninguna licencia para pisos turísticos

En los alrededores del nuevo circuito de Formula 1 de Madrid, el Madring, se ha disparado la oferta para alquilar apartamentos por el Gran Premio de la próxima semana. Algunos piden hasta 8.000 euros por noche. Lo más escandaloso es que en la zona no hay ninguna licencia oficial para pisos turísticos.

La F1 aterriza en Madrid del 11 al 13 de septiembre y algunos vecinos buscan forrarse alquilando sus casas.

"Yo tengo vecinos que se van, no se si han alquilado o no, pero desde luego que ha supuesto una huida de vecinos en estas fechas", dice una de los vecinas de la zona en el micrófono de laSexta.

Pero el problema no está solo en su elevado precio. Lo denuncia Antonio Giraldo, concejal del PSOE en Madrid: "La sorpresa llega en que en todo el entorno del circuito no hay viviendas que tengan licencia de uso turístico".

"La normativa indica que ejercer una actividad económica sin la correspondiente licencia conlleva multas desde 30.000 hasta 600.000 euros", advierte.

El Grupo Municipal Socialista ha pedido al Ayuntamiento de Madrid que inspeccione estos anuncios y tome medidas por aprovecharse de la "especulación". Desde el Ayuntamiento aseguran que "tramitarán" esta petición, pero, por ahora, los anuncios siguen en las plataformas.

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