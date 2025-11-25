Ahora

La sorprendente elección de un piloto de MotoGP sobre la "moto perfecta": "La Honda y la Aprilia..."

Luca Marini, piloto de Honda, cree que entre la Honda y la Aprilia se formaría la moto perfecta de cara a la temporada que viene de MotoGP.

¿Cómo construirían los pilotos de MotoGP la moto perfecta? Ha sorprendido Luca Marini, de Honda, en su elección. No cita a Ducati de primeras, menciona a su propia moto y también a la Aprilia, que ha mejorado muchísimo este año según avanzaba el calendario del mundial.

Así lo dice Marini en 'Motosprint': "Tomaría todo de Honda y añadiría la aerodinámica de Aprilia".

"Bueno, de Ducati, en este momento está haciendo la diferencia con el método de trabajo construido a lo largo de los años y con el paquete ya consolidado, pero ahora están pensando más que nada en 2027, por lo que no tendría sentido tomar algo de ellos con vistas a 2026", dice sobre la moto de Marc Márquez y de Pecco Bagnaia.

Ve a Honda en una progresión constante y con mucho que decir para el próximo mundial: "Nos encontramos muy bien. Veo que están involucrados y me escuchan. Tratamos de trabajar en la comunicación ya que básicamente son muy introvertidos y respetuosos, pero estamos tratando de cambiar este aspecto también".

"En este sentido, también todos los ingenieros italianos y no italianos que tenemos están desempeñando un gran papel", señala el hermano de Valentino Rossi.

Quiere que empiecen a llegar las piezas nuevas y no paren: "En Honda merecen cumplidos, pero no puedo parar porque siempre se necesitan piezas nuevas, ya que queremos llegar a la cima".

