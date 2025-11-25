Ahora

Araújo 'abandona' y el Chelsea destruye al Barça

El central uruguayo fue expulsado en la primera parte por doble amarilla y el Chelsea arrasó: Estevao marcó el gol de la noche y goleada de los ingleses.

La primera amarilla que recibió Ronald Araújo, por protestar, no tuvo ningún sentido. En un campo tan difícil como el del Chelsea un central no puede sumar una tarjeta nada más arrancar. Y menos por eso. El riesgo era altísimo. Se confirmó a los minutos. Entró duro a Marc Cucurella y presenció cómo el colegiado le enseñó la roja.

Abandonó Araújo a los suyos y a partir de ahí la cuesta se hizo empinada para el Barça. Por el camino Cucurella detuvo a un Lamine Yamal superado. Estevao firmó el gol de la jornada en Champions dejando sentado a Cubarsí.

Dos goles le anularon al Chelsea en el inicio. Primero por mano, después por fuera de juego. Ferran Torres falló un gol cantado. Solo en el uno contra uno ante Robert Sánchez y la tiró fuera. Imperdonable.

A partir de ahí la cara del Chelsea cambió. Mucho más agresivo. Alcanzando poco a poco la portería de Joan García. El gol llegó en una jugada accidentada en la que Koundé acabó metiendo la pelota en su propia portería. Si al Barça se le ponía difícil la noche, la expulsión de Araújo lo complicaba todo más.

Los goles anulados no cesaron. Esta vez a Andrey Santos. Estaba en fuera de juego Garnacho en el inicio de la jugada.

Estevao puso la magia. Talentazo. Recortó a todos en el área e hizo el segundo disparando por encima de Joan García. Era el segundo y el cuadro de Hansi Flick se quedaba muy tocado.

Liam Delap hizo el tercero tras la revisión del VAR. No estaba en fuera de juego. El Barça se había rendido. La superioridad del Chelsea fue total.

