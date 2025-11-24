Solo Marc Márquez aporta luz: Bagnaia pone a Ducati "entre la espada y la pared"

Davide Tardozzi, jefe del equipo italiano, ha afirmado que "Ducati ha hecho todo lo posible para intentar dar a Pecco la confianza que parece que aún no ha encontrado".

Finalizada la temporada 2025 de MotoGP y consumado el fiasco de PeccoBagnaia terminando quinto en la general, Davide Tardozzi ha analizado el delicado momento que atraviesa su piloto en declaraciones a 'SkySports'.

El jefe de Ducati reconoce que es una situación anómala: "Ver a Pecco en las condiciones en las que ha estado durante la mayor parte de la temporada no es nada normal teniendo en cuenta los años anteriores".

El italiano, bicampeón de MotoGP, no ha conseguido adaptarse a la GP25 a diferencia de Marc Márquez y el tramo final de la temporada ha sido una pesadilla en la que ha enlazado caída tras caída.

"Ducati ha hecho todo lo posible para intentar dar a Pecco la confianza que parece que aún no ha encontrado. Sinceramente estamos entre la espada y la pared, porque lo estamos dando todo pero no hemos encontrado la fórmula para darle esa confianza", explica Tardozzi.

El jefe de los de BorgoPanigale no se atreve a señalar al motivo del bajón, pero niega que sea un problema con el motor.

"Creemos firmemente que ese no es el problema. Quizás nos equivoquemos, pero creemos que ese no es el problema que le da a Pecco esa falta de confianza", zanja.