El increíble detalle de Márquez que detectó Fonsi Nieto en Japón: "Mientras otros bebían champán, Marc..."

El expiloto reveló en los micrófonos de 'laSexta' una anécdota del nueve veces campeón del mundo sobre la celebración del título en Motegi. Una muestra más de la increíble mentalidad de Marc.

Marc Márquez tiene mentalidad de campeón para absolutamente todo. Prueba de ello es el detalle que ha revelado Fonsi Nieto junto a Álex Crivillé en los micrófonos de 'laSexta'. El noveno mundial del de Cervera ha sido una gesta tremenda después de todo lo que ha sufrido Marc.

Sin embargo, ni el título más ansiado provocó que Márquez se alejara de seguir pensando como un campeón. Fonsi ha desvelado que en la celebración del campeonato en Japón, Marc estaba tomándose geles para favorecer la recuperación tras la dura carrera.

"Otros hubieran bebido champán y él estaba tomando geles pensado en recuperarse. Es un tiburón, ya está pensando en ganar el mundial que viene", ha confesado Nieto en una anécdota que demuestra la gran mentalidad de campeón de Márquez.