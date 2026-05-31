La tensa discusión entre Tiafoe y Faria en Roland Garros: "¿Por qué te haces el duro?"

Ambos tenistas se enzarzaron durante el partido llegando a protagonizar una acalorada discusión en la que tuvo que intervenir la jueza de silla. Uno de los momentos más tensos de este Roland Garros.

Francis Tiafoe y Jaime Faria llevaron su partido de tercera ronda al más absoluto límite. El duelo se decidió en el quinto set donde el estadounidense culminó una remontada espectacular. Faria se había puesto 2-0 en las dos primeras mangas.

Tiafoe reaccionó imponiéndose en el 'tie break' del tercer set donde, de haber ganado Faria, habría terminado el partido. Con la victoria en el desempate, el de Maryland dio un paso al frente y se impuso en los dos próximos sets con un resultado de 6-1 y 6-2 sin dar opción a un Faria que se deshinchó físicamente.

Sin embargo, lo más destacado del encuentro no fue el resultado, ni la victoria. Ambos tenistas tuvieron una acalorada discusión al comienzo del quinto y definitivo set por un servicio de Faria que no se sabía muy bien si había entrado o no.

En plena conversación del portugués con el juez de silla, Tiafoe no dudó en intervenir. Algo que enfadó mucho a Faria: "¿Por qué no dejas de intentar actuar como si fueras duro? No eres rudo, hermano, solo juega".

Tras el encuentro, el americano le respondió: "Me sentí como si lo necesitara... él pensó que era Ryan Garcia o algo por el estilo".