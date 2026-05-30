La tremenda gesta de Marc Márquez en el Gran Premio de Italia

El de Cervera saldrá desde el cuarto lugar después de cuajar una gran clasificación solo tres semanas después de su doble operación de pie y hombro.

Marc Márquez llegaba a Mugello con algunas dudas sobre su estado físico. El ilerdense aterrizó en el circuito sin el 'OK médico' y, tras recibirlo de manera completa el viernes, terminó dejando una actuación memorable teniendo en cuenta por lo que ha pasado las últimas semanas.

No hay que olvidar que Marc fue intervenido de su pie derecho y de su hombro derecho hace tres semanas. El nueve veces campeón del mundo sufrió una dura caída en Le Mans que le provocó una fractura en el quinto metatarsiano del pie.

Ese mismo día, Márquez confirmó que aprovecharía la intervención para solucionar sus problemas de hombro. Un tornillo tocando el nervio era el gran culpable de que estuviera sufriendo molestias desde el comienzo de temporada.

Marc, aún así, tres semanas después de operarse, ha vuelto contra todo pronóstico en el Gran Premio de Italia. No solo eso, el de Cervera ha dejado una actuación memorable en la clasificación marcando el cuarto mejor tiempo y siendo la mejor Ducati en pista. Marc no tiene límites.