Severo aviso de Álex a Ducati y su hermano Marc: "Las Aprilia ya están para luchar..."

El de Gresini está convencido de que la moto de Marco Bezzecchi y de Jorge Martín ya es lo suficientemente potente como para aspirar a cosas grandes. 2026 promete estar reñido.

Álex Márquez ha firmado su mejor temporada en MotoGP. El de Cervera ha sido el único capaz de hacerle un poco de sombra a su hermano Marc, verdadero dominador del año. Su noveno título ha supuesto una nueva puesta en escena de la mejor versión del mejor piloto de parrilla.

Y posiblemente, de la mejor moto, o al menos esa era la creencia a principio de temporada. La Ducati ha dejado ciertas dudas después de las declaraciones de 'Pecco' Bagnaia durante todo el curso. El italiano, cuestionado por su rendimiento, ha dejado caer en varias ocasiones que el funcionamiento de la Ducati no era el óptimo.

Esas dudas sumadas a una subida considerable de nivel de la Aprilia cuestionan el dominio mecánico de la escudería que lleva mandando en MotoGP durante años. Álex Márquez, piloto de Gresini (y de Ducati), avisa de lo que pueden hacer Jorge Martín y Marco Bezzecchi en 2026: "Creo que ya este año estaban para hacerlo (luchar por el Mundial). Desde el principio han sido muy competitivas, aunque con dos pilotos nuevos como Marco y Jorge".

"Marco ha sido rápido y constante, y Jorge, tras la lesión, ha ido recuperando. En ritmo de carrera, siempre han estado muy cerca de nosotros", ha reconocido Álex en unas declaraciones para los micrófonos de 'DAZN'.

Bezzecchi, tras la victoria en Portugal, ha dado un golpe encima de la mesa de cara a 2026. Junto con Jorge Martín todo apunta a que Aprilia será capaz de ponerle las cosas complicadas a Ducati, quién sabe si lo podrá hacer también con Márquez.