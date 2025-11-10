El Atlético de Madrid anuncia a su nuevo accionista mayoritario

El fondo de inversión ApolloSports Capital se hace con la mayoría de las acciones del club, pero Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo seguirán al frente.

Pasado el mediodía de este lunes, el Atlético de Madrid ha emitido un comunicado en el que informa que ApolloSports Capital se convierte en accionista mayoritario de la entidad rojiblanca.

Además de la compra de la mayoría de acciones del club por parte del fondo de inversión americano, el texto confirma la continuidad de Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo.

El consejero delegado y el presidente respectivamente permanecerán como accionistas "garantizando la continuidad y visión del proyecto y su liderazgo".

"Nuestro club y el inversor global líder en deporte forman una alianza a largo plazo para impulsar nuestro crecimiento bajo el liderazgo de Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo", arranca el texto.

"El Atlético de Madrid y sus principales accionistas —Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum PacificGroup y fondos gestionados por Ares Management— han alcanzado un acuerdo para que ApolloSports Capital (ASC), compañía global de inversión en deporte de Apollo (NYSE: APO), se convierta en el accionista mayoritario de nuestro club", añade.

"La inversión de ASC reforzará la posición de nuestro club entre la élite del fútbol y apoyará nuestra ambición de ofrecer éxitos a largo plazo para nuestros millones de aficionados en todo el mundo. Como inversores a largo plazo, ASC y los actuales accionistas colaborarán con la dirección de Atlético de Madrid para reforzar la solidez financiera del club, su competitividad deportiva y su contribución a la comunidad", zanja.