Los equilibrios de Feijóo con Vox: pide evitar "carambolas" en Andalucía mientras negocia con la ultraderecha en Valencia

El PP tiene una relación irregular con Vox, dependiente del territorio en el que se pregunte. Pese a ser socios que en la práctica se acaban buscando, de cara al público muestran mensajes agresivos y de separación, un 'ni contigo ni sin ti' que ha evidenciado Alberto Núñez Feijóo en una semana en la que ambas formaciones van a estar más cerca que nunca. En el acto del PP de Andalucía celebrado en Sevilla durante el fin de semana, Feijóo habló a sus votantes, a los que pidió que se dejen de "carambolas" y vayan a lo que él considera el voto útil.

Para el líder del PP, votar a Vox es "un desahogo de cinco minutos", echar una cana al aire que sirve, según Feijóo, para que el PSOE "se quede" en Moncloa. "Solo hay un camino para que gobierne el PP y el camino para que gobierne el PP es votar al PP. No nos despistemos", enfatizó Feijóo, que dejó claro a quién hay que votar para evitar esos "despistes".

El mensaje de Feijóo fue compartido plenamente por uno de sus principales líderes regionales, Juanma Moreno Bonilla, que metió a Vox en el saco de la oposición, acusándoles de llevar a cabo "una unión temporal electoral para cortar el cambio en Andalucía", un 'cambio' que, por otro lado, lleva ya seis años produciéndose. "Todos los grupos de la oposición, la cara a y la cara b, buscan lo mismo: romper la mayoría de la estabilidad", afirmaba Moreno.

Estos mensajes tan claros y rotundos lanzados por Feijóo y Moreno desde Andalucía chocan frontalmente con la realidad que vive el PP con Vox en otro territorio clave. En la Comunitat Valenciana, con Carlos Mazón fuera de la presidencia de la Generalitat, derecha y ultraderecha negocian para elegir a un sustituto, con Vox dejando claro que no teme a unas elecciones y que buscan imponer su agenda al próximo president, es decir, seguir marcando el paso al PP.

El calendario electoral marca el paso

En esta línea, Feijóo se ve con la dirección nacional del partido en Melilla este lunes en el que defenderá su programa migratorio, que supone el enésimo acercamiento a Vox, un plan que apuesta por una "inmigración ordenada, legal y humana". Es la primera vez que el equipo de Alberto Núñez Feijóo celebra su comité fuera de Madrid y la primera vez en la historia del partido que se celebra en Melilla.

Todo ello, con el ciclo electoral a punto de activarse en Extremadura, que celebrará elecciones anticipadas el 21 de diciembre. Después le tocará el turno a Castilla y León el 15 de marzo y, para acabar, Andalucía en junio. Estos tres combates no solo serán claves para ver los apoyos con los que cuenta el bloque del Gobierno a nivel nacional, también para un PP que ve la sombra de Vox cada vez más alargada.

Esta semana podremos comprobar hasta dónde puede ceder el PP frente a la ultraderecha con la negociación por el próximo president de la Generalitat Valenciana, con Pérez Llorca como favorito de los 'populares' para ser un presidente autonómico de transición para alejar el fantasma de unas elecciones. Más que nunca, el PP parece obligado a medir más que nunca sus pasos con un Vox que espera al acecho cualquier error que les puedan regalar dentro de esta peculiar relación.

