"¿Tu corazón está ocupado?"

Alcaraz no sabía dónde meterse: ojo a la pregunta más surrealista a Carlos

Al murciano, que se encuentra en Turín disputando las ATP Finals, le hicieron una llamativa pregunta en rueda de prensa.

Carlos Alcaraz, en rueda de prensaCarlos Alcaraz, en rueda de prensaRedes

Carlos Alcaraz compareció ante los medios de comunicación en Turín tras debutar con victorias en las ATP Finals.

Después de vencer a De Miñaur en dos sets, el murciano acudió a rueda de prensa, donde vivió un llamativo momento.

Una periodista rusa fue directa con él: "Tengo una pregunta por parte de todas las chicas del mundo: ¿tu corazón está ocupado? ¿Estás libre?".

Alcaraz, que en un primer momento no entendió la pregunta, respondió con una sonrisa de oreja a oreja.

"Estoy libre, estoy libre… ¡soy libre!", replicó Carlos, que en Turín no busca solo su primera Copa de Maestros, sino también recuperar el número 1.

